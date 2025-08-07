Ercan Havalimanı’nda, sahte ikamet izni belgesi ile ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan Pakis-tan uyruklu Kaneez Fatima ve Nazia Sher yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Polis memuru; 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15.30’da Ercan Havalimanı’na İstanbul-Ercan seferi ile gelen zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Sher’in kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni bel-gelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkeme-ye aktardı.
Polis; zanlıların tutuklandığını, tedavüle sürmüş oldukları sahte belgelerin, emare alındığını kaydetti. Polis memuru; zanlıların tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Po-lis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek; Pakistan uyruklu zanlıların ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade etti. Polis memuru; davaları görülünceye kadar zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
İkisi de çok üzgündü
Sahte izin belgesiyle adaya gelen Pakistanlı Fatima ile Nazia tutuklu yargılanacak
