Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Orta Eğitim Disiplin Tüzüğü'nde yapılan değişikliği protesto için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Tüzük değişikliğinin geri alınması için Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere bakanlığa dilekçe veren sendikalar, “Laik eğitim ve toplum yapısını tehdit altına alan" tüzük değişikliği iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Bazı sendikalar ile CTP milletvekillerinin de destek verdiği eyleme katılan sendika üyeler, sendikaları önünde toplanıp, Meclis önünden geçerek bakanlığa yürüdü. Eylemciler, “Kıbrıs laiktir laik kalacak” sloganları atıp, “Yobazlara geçit yok” ve "Aydınllık zihinler yobazlığı yenecek" gibi pankart ve yafta taşıdı. Eylemde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu aleyhinde de sloganlar atıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ilk olarak demokratik Türkiye halkını selamladı ve destek belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anayasa’yı hiçe sayan adımlar attığını ve tüzük değişikliğiyle toplumun yapısını tehdit ettiğini savunan Eylem, “Bu bir darbedir. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, “Toplumu bölmeyin, eğitimi kirletmeyin” diyerek başladığı konuşmasında, çocukların özgür bireyler olarak büyümesi için toplum olarak burada olduklarını belirtti.

Maviş, bazı uygulamaların “özgürlük” adı altında dayatmaya dönüştüğünü ifade ederek, Milli Eğitim Bakanına eleştirilerde bulundu.

Eyleme destek veren örgütler adına konuşan Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, öğretmenleri selamlayarak, ülkeyi yobazlığa sürükleyenleri ve ülkeyi siyasete alet edenleri kınadı.

CTP’den Eğitim Bakanına çağrı

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), halkın geleceğini doğrudan etkileyen eğitim politikalarının belirlenmesinin ancak geniş katılımlı istişare süreçleriyle ve tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak mümkün olabileceğini belirterek, “Bakan Çavuşoğlu’nu yayınladığı tüzüğü hemen geri çekmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamada, Öğretmenler Yasası’nın öngördüğü gibi eğitimde atılacak adımların Teknik Kurul çerçevesinde yürütülmesinin zorunlu olduğu, bu süreç dışında atılacak adımların ise toplumsal uzlaşıyı zedeleyebileceği ve eğitim sistemini kutuplaşma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

Eğitimin toplumların gelişiminin en kritik dinamiği olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu alandaki her düzenlemenin bilimsel veriler ışığında, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğine değinildi.

Açıklamada; öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin talepleri göz ardı edilerek oluşturulan politikaların toplumsal barışa ve eğitimin evrensel değerlerine zarar vereceği belirtildi.

Laik, çağdaş, demokratik…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası ise (DAÜ-SEN), laik devletin her inanca eşit yaklaşması ve fikri ile vicdanı özgür bireyler yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, anayasal düzene bağlı, laik demokratik düzene, bireyin inanç ve özgürlüklerine saygılı bir kamu yönetiminin esas olması gerektiği kaydedildi.

Laik, çağdaş, demokratik düzenin en önemli unsurunun bilgiye dayalı sorgulama yapan bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen açıklamada, sorgulanamaz inançlara bağlı anlayışla yetişen bireylerin ve bu yapının oluşturduğu aile ve kültürel yapının laik, çağdaş, demokratik düzenleri tehdit edebilir noktaya gelebileceği uyarısında bulunuldu.



4 dernek yeniden düzenleme talep etti

Öte yandan disiplin tüzüğündeki değişikliği yeterli bulmadığını belirten 4 dernek başını örten öğrencilerin sorununun ve endişesinin çözülmediğini savunarak, tüzüğün yeniden ele alınmasını talep etti.

KKTC İnsani Değerler Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ve Mağusa -Maraş Esnaf ve Zanaatkarları Kalkındırma Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada disiplin tüzüğündeki değişiklikle öğretmen sendikalarının buna karşı düzenlediği eylemler eleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruna çare üretmek adına tüzüğü alelacele Bakanlar Kurulu’na götürdüğünün ancak “bone ve bandana” düzenlemesinin sorunu çözmediğinin savunulduğu açıklamada, başını örten kızların endişeli olduğu belirtildi.

