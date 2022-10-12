Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi 6-7 Ekim’de Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bulunan restoranları, pazar yerlerini, toptan ve perakende balık satış noktalarını denetledi.
Hayvancılık Dairesi’ne bağlı Su Ürünleri Şubesi personeli, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası uyarınca ilçeler bazında bir dizi denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, toptan ve perakende satış yerleri, restoranlar, pazar yerleri denetlenerek; mevzuatlara riayet edilmesi, sağlık ve hijyen koşullarına daimi olarak uymaları ve limit altı balık türü bulundurmamaları hususunda uyarı yapıldı.
Gerekli uyarılar yapıldı
Hayvancılık Dairesi restoranları, pazar yerlerini, toptan ve perakende balık satış noktalarını denetledi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi 6-7 Ekim’de Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bulunan restoranları, pazar yerlerini, toptan ve perakende balık satış noktalarını denetledi.
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