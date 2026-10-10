Birlik mesajı verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Ulusal Birlik Partisi, şahısların değil, büyük bir davanın partisidir.” diyerek, seçim sürecinde partililere kırgınlıkları geride bırakıp ortak hedefler doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Üstel, genel ve yerel seçimlerin 6 Aralık Pazar günü yapılmasının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından partililere, birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

“Kırgınlıklarımızı geride bırakalım, ortak davamıza sarılalım. Çünkü bu ülkenin Ulusal Birlik Partisi’ne ihtiyacı var.” diyen Üstel, hayata geçirilen eserlerin tamamının UBP hükümetinin eseri olduğunu söyledi.

Yaklaşık beş yıllık hükümet döneminde hayata geçirilen yatırımların ve projelerin ise kişilere değil, UBP başkanlığındaki hükümete ait olduğunu ifade eden Üstel, 18 beldede 18 adayla seçime hazırlanacaklarını, 24 Ekim’de ise milletvekili adaylarını belirlemek üzere ön seçim gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Hayata geçirdiğimiz eserlerin tamamı UBP hükümetinin eseridir”

Üstel, partililere yönelik mesajında, 2022 yılında başlayan hükümet döneminin tamamlandığını ve yeni seçim sürecinin başladığını belirterek, yaklaşık 60 günlük süreçte halkın karşısına çıkıp bugüne kadar yapılanları ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeleri anlatacaklarını söyledi.

Geride kalan dönemin UBP açısından gurur verici olduğunu ve ülkenin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Üstel, “Hayata geçirdiğimiz eserlerin hiçbiri şahsıma veya herhangi bir bakanımıza ait değildir. Bunların tamamı, Ulusal Birlik Partisi başkanlığındaki hükümetin eseridir.” dedi.

Hükümet olarak hedeflerinin ülkenin gelişimine katkı sağlamak ve yeni nesilleri daha güçlü bir geleceğe taşımak olduğunu belirten Üstel, UBP’nin kurumsal kimliğine de dikkat çekti.

“Kalbini kırdığım bir UBP’li kardeşim varsa helallik istiyorum”

Parti içinde geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirten Üstel, partililerden helallik istedi.

Üstel, “Elbette birbirimizi kırdığımız, incindiğimiz, yanlış anlaşıldığımız günler oldu. Ben bugün sadece şahsım adına konuşuyorum. Eğer herhangi bir UBP’li kardeşimin kalbini kırdıysam, gönlünde bana karşı bir kırgınlık bıraktıysam ya da kendisini haklı, beni haksız gördüğü bir konu varsa, buradan kendisinden helallik istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kişisel hedeflerini hiçbir zaman ülkenin, halkın ve UBP’nin geleceğinin önüne koymadığını söyleyen Üstel, mücadelesini partinin kurumsal kimliğini ve gücünü korumak için verdiğini belirtti.

Üstel, UBP’nin yalnızca bugün değil, gelecek nesiller boyunca ülkenin iradesinin, emeğinin ve çalışma azminin taşıyıcısı olması için çalıştığını da kaydetti.

“24 Ekim’de büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız”

Milletvekili aday adaylığı sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Üstel, 24 Ekim’de milletvekili ön seçiminin gerçekleştirileceğini belirterek, “24 Ekim’de büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız.” dedi.

Ülkenin geleceğine yön vermek isteyen tüm UBP’lileri milletvekili aday adayı olmaya davet eden Üstel, “UBP’ye gönül vermiş, yüreği vatan sevgisiyle dolu, bu cumhuriyeti kuran iradeyi ruhunda taşıyan tüm kardeşlerimin aday olmasını ve bu bayrağı taşımak için yarışmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Her iki seçimden de zaferle çıkacaklarına inandığını ifade eden Üstel, mesajını, “Hep birlikte, tek yürek ve omuz omuza çalışarak her iki seçimden de büyük zaferle çıkacağız. Hiç durmadık, yorulmadık. Çalışmaya devam ediyoruz.” sözleriyle tamamladı.

Başbakan Üstel, Atıcılık İhtisas Birliği heyetini kabul etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Atıcılık İhtisas Birliği Onursal Başkanı Mustafa Şevketoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Ateşli Silahlar ve Patlayıcı Maddeler Yasaları ile atış turizminin geliştirilmesi ve KKTC’nin uluslararası alanda tanıtılması ele alındı.

Başbakan Üstel görüşmede yaptığı konuşmada, hükümetin, ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçirdiğini belirtti.