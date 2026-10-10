‘CTP iktidara hazır’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliklerini Lefkoşa’da tamamladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; CTP Lefkoşa İlçesi’nin Hidden Garden’da düzenlediği etkinliğe Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Bazı CTP’li milletvekilleri ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı nedeniyle etkinliğe katılamadı.

Burada konuşma yapan İncirli, “6 Aralık gecesi çok büyük bir zafer kazanacağız. Halk CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacak ve bu iktidar halkı kucaklayacak, halka hizmet etmek için gelecek.” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu karanlık gidecek ve hep birlikte aydınlık bir ülkeye yürüyeceğiz.” diyerek CTP’nin 56 yıllık tecrübesiyle ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduğunu vurguladı. “56 yıllık emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelemizin verdiği gurur var yüreklerimizde.” şeklinde konuşan İncirli, milletvekili aday adaylarının her biriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Konuşmasının devamında son beş yıldır yaşanan olaylara değinen İncirli, CTP’nin bütün usulsüzlüklerin hesabını soracağını söyledi. İncirli, “CTP hükümete gelir gelmez bu yapılan adaletsizliklerin, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların peşine düşecek.” diyerek bağımsız bir Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını anlattı. “Bu otorite bizi de denetleyecek, bizden öncekileri ve sonrasında denetleyecek ve bu ülkede hiç kimse bir başkasının hakkını yiyemeyecek.” şeklinde konuşan İncirli, CTP’nin kuracağı düzende herkese eşit hizmet verileceğini ve ayrımcılık yapılmayacağını söyledi.

Büyük bir zafer kazanacağız

CTP’nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir parti olduğunu söyleyen İncirli, “CTP kuracağı yeni yönetimle memleketin tüm kesimlerini kucaklayarak geliyor. Tümüne hizmet vermeye geliyor.” dedi. İncirli, 6 Aralık gecesinden CTP’nin büyük bir zaferle çıkacağını ifade ederek, “Hesap verebilen ve dürüst bir yönetim için çok güçlü bir şekilde iktidara geliyoruz. 6 Aralık büyük bir gün olacak. 6 Aralık gecesi çok büyük bir zafer kazanacağız. 6 Aralık'ta hem belediyelerde hem de hükümette görevi almaya CTP hazırdır.” ifadelerini kullandı.

“CTP halka hizmet etmek için gelecek”

Sıla Usar İncirli, CTP’nin halkın iktidarını kuracağını vurgulayarak, “Biz bu iktidarı halkımızla paylaşacağız. Sivil toplumla, meslek örgütleriyle, ekonomik örgütlerle, sendikalarla, sektör temsilcileri ile birlikte yöneteceğiz. Kuracağımız halkın iktidarı olacak. Halk CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacak ve bu iktidar halkı kucaklayacak, halka hizmet etmek için gelecek.” şeklinde konuştu.

Belediye başkan adaylarının her biriyle gurur duyduğunu da ifade eden Sıla Usar İncirli, "unutulmaz eserlere imza atan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile çok özel bir aday olan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp’ın başarılı olacaklarına inanç" belirtti.

“11 Ekim Pazar günü Aday Seçim Kurultayımızda buluşuyoruz”

Konuşmasının sonunda partililere seslenen İncirli, sözlerini şu şekilde tamamladı;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin memleket sevgisini, ülke için hazır olduğunu, dayanışma içinde olduğumuzu ve halkımızla kenetlendiğimizi görsünler. 11 Ekim Pazar günü Milletvekili aday belirleme kurultayımız var. Yeni bir dönemin vizyonunu, önceliklerini ve yol haritasını paylaşacağımız, ülkeyi yönetmeye hazır kadrolarımızı tanıtacağımız Aday Seçim Kurultayımızda buluşuyoruz. Çünkü şimdi söz bizde.”