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Büyük vurgun

Faaliyetlerini durduran gıda şirketinin eski pazarlamacısı Ürdünlü Alzubi; 4 farklı kişiyi mal temini gerekçesiyle 175 bin sterlin, 40 bin dolar ve sahte ev satışından bir kişiyi 100 bin sterlin dolandırmaktan tutuklandı

Büyük vurgun
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Bir şirkette pazarlamacı olarak görev yapan Ürdünlü Shuaib Mohammad Alzubi’nin; şirket faaliyetlerinin durdurulmasına karşılık sahte belge düzenlemesiyle 4 farklı kişiden 175 bin sterlin ve 40 bin 300 dolar temin ettiği bildirildi. Bu sahteliği bir süre gizleyen Alzubi, şikayet üzerine polis tarafından tutuklandı.
Alzubi’nin sahtekarlığı bununla da kalmadı. İskele’de inşaatı devam eden ve kendisine ait olmayan bir evin satışından 100 bin sterlin aldığı ortaya çıktı. Polisin soruşturması ve elde edilen belgeleri incelemesi devam ederken, vurgun miktarının daha da artabileceği belirtiliyor. Ayrıca Alzubi’nin paraları nerelerde harcadığı araştırılıyor.

Üç gün tutuklu
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 2022 ile 2023 yılları arasında, müstahdemi olduğu ancak 2022 yılında kapanan bir gıda şirleti üzerinden, ticaret yapma amaçlı olarak, N.A. isimli müştekiden 75 bin sterlin, B.A. isimli müştekiden 16 bin 800 dolar, S.A. isimli müştekiden 6 bin 600 dolar ve F.A. isimli müştekiden 20 bin dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.
Başkasına ait evi de sattı
Polis, zanlının, yine N.A. isimli müştekiye, İskele’de yapımı devam eden  müstakil bir evi, kendisinin olmadığı halde 100 bin sterlin karşılığı satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini bildirdi. Zanlının önceki gün tespit edildiğini ve evinde arama yapılarak bazı belgelere el konduğunu anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 13:50
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YORUMLAR
VVV
VVV - 10 saat Önce

Nerde bir suca meyilli insan varsa KKTC de. Soyleyecek bir sey bulamiyorum.

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 saat Önce

Uygun ükedesin! Digerleri gibi sen de tüm tanıdıklarını da getirt! Hayırlara vesile olacaktır! Hamdolsun! Artsın eksilmesin!

Hasan bombo
Hasan bombo - 4 saat Önce

alemin pislikleri bura gelir

Utanın
Utanın - 54 dakika Önce

Aferin bastakiler hala daha esnek yargı kararina devam az bile sozlere yaparlar bu insanlar

Mehmet
Mehmet - 1 dakika Önce

Kim sokuyo bunları bu adaya sayin tatar herşeyi yaptım dediği bumuydu acaba

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