Herkesi üzdü

Kıbrıs Türk sporuna sporcu, antrenör, dernek başkanı ve devlet kademesinde yönetici olarak önemli hizmetleri bulunan Süleyman Göktaş yaşamını yitirdi.

Göktaş’ın vefatı başta ailesi, sevenleri ve spor kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Türkiye’de tedavi gören Göktaş’ın önceki gece hayatını kaybettiği belirtildi. Göktaş’ın cenazesinin bugün Lefkoşa’da toprağa verileceği kaydedildi.

Göktaş’ın vefatını eşi Ayşe Fevzi Göktaş şu ifadelerle duyurdu:

“Özelde Kıbrıs Türk futboluna, genelde spora büyük hizmetleri geçen hayatını spora adamış, bürokrasinin her kademesinde üstün hizmetleri olan, tüm gençliğe sporu sevdiren hepimize iyiliği dokunan, iyilik timsali eşsiz güzel insan çok değerli eşim, Süleyman Göktaş'ı, kaybettiğimizi tüm sevenlerine duyururum. Çok uzun süre birlikte savaştık başaramadık, bedenimiz bu kadar dayanabildi…”

Göktaş’ı özleyeceğiz

Başbakan Ünal Üstel de Göktaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel’in mesajı şöyle;

“Hizmetleriyle, Kıbrıs Türk Futboluna büyük emekler vermiş unutulmayacaklar arasında yer alan Süleyman Göktaş’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.

Öğretmenliği ve antrenörlüğü ile gençlerimize ışık tutmuş, uzun yıllar futbola teknik direktörlüğü ile vizyon katmış Süleyman Göktaş, bürokratik deneyimi ile de devletine uzun yıllar hizmet etmiştir.

Ülkemizin gençlerinin sporda önünü açmak, onlara sporu sevdirmek için büyük çabalar sarf eden Süleyman Göktaş’ı özleyeceğiz.”

