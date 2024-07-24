Cenazesi yarın 

Ergün YAHAT

Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, KKTC'nin kurucu meclisinde yer alan Ergün Vehbi 83 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve önceki gün evinde hayata gözlerini yuman Vehbi, yarın toprağa verilecek.

Vehbi için ilk olarak saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek.

Vehbi’nin ailesinden alınan bilgiye göre, Meclis’te düzenlenecek törenin ardından aynı gün Vehbi, öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski milletvekili Ergün Vehbi’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında eski milletvekili ve Erenköy mücahidi Ergün Vehbi’nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Kendisi, hem mücadele yıllarında, hem de sonrasında çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Katkıları asla unutulmayacaktır. Merhum Ergün Vehbi’ye Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar dilerim” dedi.

Ergün Vehbi kimdir?

Geçmişte Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili olan Vehbi, aynı zamanda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde 1975-1979 yılları arasında başkanlık da yaptı.

1990 seçimlerinde ise üç partinin oluşturduğu Demokratik Mücadele Partisi’nden aday olarak Meclis’e girdi.

28 Aralık 1990 tarihinde katıldığı Sosyal Demokrat Parti’nin ilk kurultayında, bu partinin Genel Başkanlığına seçildi ve Genel Başkan sıfatıyla partisini Meclis’te temsil etti.

6 Mayıs 1990 tarihinde yapılan seçimleri kazanarak 3. Dönem meclise girdi. 1993 yılındaki erken seçimlerinde seçilemeyerek milletvekilliği görevi sona erdi

İngilizce ve Rumca bilen Ergün Vehbi, evli ve üç çocuk babası, 3 de torun sahibiydi.

