Hem içiyoruz  hem satıyoruz

Lefkoşa’da hintkeneviri, hap, kokain ve hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda tutuklanan

Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş, dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri, uyuşturucuyu hem sattıklarını hem de içtiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 82 gram satışa hazır şekilde paketlenmiş hintkeneviri, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir gram kokain, hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL ve bin Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru, her iki zanlının ikametgahlarında arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti.

Polis memuru, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.