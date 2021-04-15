Büyük zarara yol açtı

Onur ULAĞ

Alkol alıp direksiyon başına geçen 23 yaşındaki Ekin Cabbar Beyaz, Lefkoşa’yı bir birine kattı. Beyaz, önce park hakindeki araca, ardından bir apartmanın balkon duvarına, daha sonra NC 709 motosiklete çarparak sürüklendi.



Sürüklenen araç bu kez başka bir apartmanın bahçe girişi demirlerine çarparak yıktı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ekin Cabbar Beyaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Beyaz’ın 273 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Dikkatsiz ve süratliydi

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 13 Nisan saat 23.30 sıralarında Üsküdar Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki ED 675 plakalı araçla süratli ve dikkatsiz seyreden Ekin Cabbar Beyaz, önce Arık Firdes’e (K-57) ait park halindeki araca, ardından bir apartmanın balkon duvarına çarptı. Hızını alamayan sürücü daha sonra Abdurrezzek Aksoy’a (E-31) ait park halinde bulunan NC 709 motosiklete çarparak sürüklendi. Sürüklenen araç bu kez başka apartmanın bahçe girişi demirlerine çarparak yıktıktan sonra durabildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ekin Cabbar Beyaz, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyaz, yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Beyaz’ın 273 promil alkollü olduğunu tespit etti.

