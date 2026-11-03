Çalışmaları inceledi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi, kadın emeğinin ve geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Sadıkoğlu, Boğaziçi Köy Kadın Kursu’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Kadın kursiyerlerle sohbet eden Sadıkoğlu, el emeğiyle hazırlanan ürünleri inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kadın üreticilerle fikir alışverişinde de bulunan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının kadınların üretime katılması, el becerilerini geliştirmesi ve geleneksel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kadınların emeğini ve üretkenliğini önemsediklerini belirten Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının sosyal yaşamın güçlenmesine sağladığı katkıya dikkat çekerek kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.