‘Hayatını okuyun’

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un girişimleriyle yaptırılan Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu heykeli, Merit Diamond otelin giriş kısmına yerleştirildi. Heykelin açılışında kısa bir konuşma yapan Beşim Tibuk “Sizden tek isteğim Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatını okumanızdır” dedi.



Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilmesinin 63. Yıldönümünde gerçekleşen tören saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Zorlu’nun biyografisi okundu:

“1910 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatin Rüştü Zorlu, Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi´nde okudu. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1932 yılında meslek memuru olarak girdiği Hariciye Vekâleti bütün hayatını kapsar. Birincilikle meslek memuru olarak girdiği Dışişleri Bakanlığında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli görevlerde bulundu. 1954 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in davetiyle Büyükelçilik görevinden ayrılarak Demokrat Parti'den siyasete girdi. Çanakkale'den milletvekili seçildi ve 1954 seçimleri sonucunda Adnan Menderes tarafından kurulan kabinede devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 1957-1960 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.



Bakanlığı döneminde aktif bir dış politika izleyerek 1876'da fiilen, 1923'te ise hukuken terk edilen Kıbrıs adasının tekrar kazanılması için büyük bir gayret gösterdi. Zürih ve Londra Anlaşmalarının mimarı olarak Türk devletinin, Kıbrıs Türk halkının ve yeni kurulacak olan Kıbrıs devletinin üç garantör devletinden biri olmasını sağladı.

Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonucunda tutuklanan Demokrat Parti mensuplarıyla birlikte Yassıada'ya götürüldü.



Yaklaşık 1.5 yıl süren yargılamalar sonucunda Yüksek Adalet Divanı, Zorlu'nun da içinde bulunduğu 15 sanığa idam kararı verdi. Milli Birlik Komitesi'nin onayıyla Fatin Rüştü Zorlu'nun idam kararının infazı, 63 yıl önce bugün 16 Eylül 1961 tarihinde İmralı'da gerçekleşti. Cenazesi ölümünden 29 yıl sonra 17 Eylül 1990 tarihinde İmralı Adasındaki mezarından İstanbul’daki Anıtmezar’a nakledildi.”