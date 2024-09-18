Yargı affetmedi

Eşini önce ciddi şekilde darp edip, ardından tecavüz eden 30 yaşındaki Paşa Boçkır hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, cinsel tecavüz suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi.

Ağır ceza heyeti başkanı, sanığın eşinim şikâyetini geri çektiğini ancak suçun vahametinin ortadan kalkmadığını belirtti.

Kararı okuyan Başkan, olayın 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında sanığın Surlariçi bölgesinde ikametgahı meydana geldiğini belirtti.

Başkan, sanığın tartıştığı eşinin gözüne yumruk attığını, saçlarından çekip, karnına tekme vurduğunu, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan, sanığın akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti.

Başkan, olayın ardından tutuklanan sanığın cinsel tecavüz soruşturmasının ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ve 8 Kasım 2023’ten beri cezaevinde yargılanmayı beklediğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini kaydeden başkan, cinsel tecavüz suçunun ömür boyu hapis öngören ceza yasasının en ağır suçlarından biri olduğunu belirtti.

Eşine eziyet ederek, tecavüz etti

Başkan, suçun işleniş şeklinde bakıldığında sanığın eşini ciddi şekilde darp ederek; gözüme yumruk, yüzüne tokat atarak, saçlarından sürükleyerek, karnına tekme atarak, kıyafetlerini yırtarak cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Başkan, sanığın eşine eziyet ederek, tecavüz ettiğini vurgulayarak, her ne kadar şikayet geri çekilse de suçun vahametinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Sanığın avukatının, olay günü müvekkilin eşiyle tartıştığı için alkol aldığını, suçu içki tesiri altında işlediğini söylediğini kaydeden başkan, ancak bu hususun sanık lehine değil aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan, eşine ekonomik olarak bağlı olan kadınların şiddet görseler dahi bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçebildiklerini dile getirdi. Başkan, kadınların şiddete boyun eğmelerinin kabul edilir olmadığını vurguladı.

Ağır ceza heyeti başkanı, tüm olguları değerlendirerek, sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.