Camları kırdı

Arkadaşının pasaportuna el koyan uyruklu Marilynn Bassey Ekpenyong, şikayet üzerine gittiği Lefkoşa Adli Şube’de de olay çıkardı.

Alkollü bir şekilde polise giden zanlı, pasaportun nerede olduğuna dair sorular üzerine bağırdı ve şubenin alüminyum penceresine vurarak kırdı.

Olayın ardından tutuklanan zanlı dün ‘kasti hasar, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının arkadaşının pasaportunu alıp vermediği gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine 22 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye çağrıldığını söyledi. Polis, 12.45 sıralarında şubede bulunan zanlının pasaportun nerede olduğu sorulduğunda bağırmaya başladığını, şubenin alüminyum penceresine elleriyle vurarak, camları kırdığını ve 700 TL değerinde kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını, yapılan kontrolde 139 promil alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının devlet hastanesinin acil servise götürüldüğünü ancak muayene olmak istemediği yönünde belge imzaladığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, yurtdışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

