Can suyu geri geldi

Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir yaşanan susuzluğun ardından dün itibariyle Anamur’un suyu Geçitköy Barajı’na akmaya başladı.

Onarım çalışmalarının tamamlanması üzerine hem Geçitköy’de hem de Türkiye’de eş zamanlı tören düzenlendi.

Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, buradaki törene katılmak için dün sabah yurda geldi.

Başbakan Ersin Tatar da, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"ne katılmak için dün öğle saatlerinde ülkeden ayrıldı.

Anamur’un suyu saat 16.00 sıralarında baraja akmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tatar, telekonferans yöntemi ile Geçitköy’e bağlandı.

Erdoğan, dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında yılın ilk haftasında beklenmeyen bir arıza meydana geldiğini hatırlattı ve tüm teknik zorluklarına rağmen 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altındaki arızanın giderildiğini söyledi.

Başbakan Tatar da "Asrın projesi, muhteşem bir proje. Ve gerçekten Kıbrıslı Türklerin gurur duyduğu ve dolayısıyla anavatan Türkiye'ye her vesileyle teşekkür ettiği muhteşem bir projeydi bu proje" ifadesini kullandı.

325 kişi gece gündüz çalıştı

KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen onarım çalışmaları sona erdi.

Çalışma kapsamında Taşucu’nda bir boru üretim fabrikası kurularak, yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildi.

Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

Arıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinatörlüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin gece gündüz demeden çalışmasıyla tamamlandı.

Eş zamanlı tören düzenlendi

Çalışmaların tamamlanmasıyla dün Geçitköy’de ve Türkiye’de eş zamanlı tören düzenlendi.



Buradaki törende Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz hazır bulundu.Baraja saat 16.00 itibarıyla su akmaya başlarken, Pakdemirli ile Oğuz Geçitköy’de incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yeni projeyi tv2020’de açıkladı

Öte yandan Bakan Pakdemirli, tv2020’nin canlı yayın programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Beşparmak’lara düşen suyun değerlendirilmesi için yeraltı barajları konusunda çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erdoğan: Su sorununu çözmek bize nasip oldu

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’nde esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin telekonferans ile Geçitköy’e bağlandı.

Kıbrıs'ta su konusunun çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıs'ı Anadolu'dan gelen suyla buluşturan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Erdoğan, bir ada ülkesi olması sebebiyle Kıbrıs'ta içme, kullanma ve sulama suyu meselesinin her dönemde gündemde önemli bir yer tuttuğunu hatırlatarak, ana kıtadan adaya su getirilmesinin zor ve büyük bir proje olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde bunun kararını verdiklerini, bu işi yaparız dediklerini kaydeden Erdoğan, yaşanan sıkıntı üzerine boru hattının tamiratının yapıldığını ifade etti.

Aldırış etmeden yola koyulduk

Dalgalı denizde, kolay olmayan bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, hattın tamiratının kısa sürede bitirilip, suyun yeniden Kuzey Kıbrıs'a verildiğini dile getirdi. Erdoğan, yılmadan, durmadan yaptıkları çalışmalar için Kalyon Grup'a teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Hazırlanan planlar ve projeler hep arşivlerin tozlu raflarında kalmaya mahkum edilmiştir ama biz 'Su hayattır, medeniyettir, azizdir' diyen bir anlayışla adanın su sorununun çözümü için kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri 'Bunun mümkün olmadığını' söyleyerek, gayretimize dudak büktü.

Hiçbirine aldırış etmeden yola koyulduk, Türkiye'de pek çok hayali gerçekleştiren bir hükümet olarak Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de hamdolsun bize nasip oldu. Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettikleri Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktardıklarını belirten Erdoğan, "Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon Çayı'nın yıllık 75 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk." dedi.

Eşi benzeri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu suyun toprakla ve şehirlerle buluşup berekete dönüşmesi için adada 529 kilometre uzunluğunda ana dağıtım hattı kurulduğunu aktararak, Anamur'dan Girne'ye uzanan bu projeyi ekonomik değerlerinin ötesinde barış, refah ve huzur içinde aydınlık bir gelecek tasavvuru olarak gördüğünü dile getirdi.

Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında yılın ilk haftasında beklenmeyen bir arıza meydana geldiğini hatırlatan Erdoğan, tüm teknik zorluklarına rağmen 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altındaki arızanın giderildiğini söyledi.

Erdoğan, boru hattından adaya yeniden su verilmeye başlanacağını belirterek, projenin sulama bölümüyle ilgili yatırımların da sürdüğünü, amacın 71 bin 540 dekar alanı sulamaya açarak, KKTC ekonomisine yılda 127 milyon lira ilave katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Aynı şekilde Güzelyurt ve Lefke ile civar yerleşim yerlerinin atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarının bir kısmının projelerinin hazırlandığını, bir kısmının ihale çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Erdoğan, atık su geri kazanımı ile daha fazla toprağın sulanacağını aktardı.

Tatar: Muhteşem bir proje

Tatar, "Asrın projesi, muhteşem bir proje. Ve gerçekten Kıbrıslı Türklerin gurur duyduğu ve dolayısıyla anavatan Türkiye'ye her vesileyle teşekkür ettiği muhteşem bir projeydi bu proje" ifadesini kullandı.