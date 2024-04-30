Birincil neden kötü yönetim

Doğuş ÖZOKUTAN

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) tarafından yaptırılan “Kamuoyunun Enerji Politikalarına İlişkin Görüşleri ve Kıb-Tek Algısı” araştırması sonuçlarına göre elektrik fiyatlarını “normal” görenlerin oranı yüzde 11 olurken, “fiyatlar yüksek” diyenler yüzde 88’i buluyor.

KKTC genelinde 550 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmaya katılanlara göre elektriğin pahalı olmasının birincil nedeni “kötü yönetim”.

Araştırma sonuçları bugün Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Basın toplantısında El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ve kamuoyu araştırmasını yapan Metron Araştırma Kurumu Direktörü Gürdal Hüdaoğlu konuşma yaptı.

Metron Araştırma Kurumu’nun Direktörü Gürdal Hüdaoğlu araştırma sonuçlarını açıkladı.

Topluma kulak kabartmak adına, bu türden çalışmaların yapılmasını büyük önem taşıdığını belirten Hüdaoğlu, araştırma sonuçlarında konsensüse varacak kadar keskin eğilimler görüldüğünü vurguladı.

KKTC genelinde 550 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen ankette örneklemin, altı ilçenin nüfus oranları dikkate alınarak tesadüfi tabakalandırma yöntemiyle belirlendiğini dile getiren Hüdaoğlu, cinsiyet ve yaş gibi demografik özelliklerin, KKTC seçmen listelerindeki dağılımlara göre oranlandığını dile getirdi.

“KKTC elektrik sorunu olan bir ülke”

Hüdaoğlu’nun verdiği bilgiye göre ankete katılanların yüzde 88’i KKTC’yi “elektrik sorunu olan bir ülke” olarak gördüğünü söyledi.

Katılanların yüzde 77’si zaman zaman meydana gelen elektrik kesintilerini “normal ölçülerin dışında” gördüğünü söyledi ve “büyük bir sorun” olarak tanımladı.

Hükümetin enerji politikasının başarısız olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 77 oldu. “Hükümet başarılı” diyenler ise yüzde 8 olarak açıklandı.

Olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 70’e yakın

Ankete katılanlar arasında Kıb-Tek hakkında olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 70’e yakınken, olumlu değerlendirme yapanlar yüzde 13 düzeyinde kaldı. Kıb-Tek yönetimini başarılı bulanlar yüzde 6 civarındayken, başarısız bulanlar yüzde 74 oldu.

Elektrik fiyatlarını “normal” görenler yüzde 11 olarak saptanırken, “fiyatlar yüksek” diyenlerin oranı yüzde 88’i buldu. Kimse elektrik fiyatlarının “düşük” olduğu yönünde bir görüş belirtmedi.

Ankete katılanların yüzde 45’i elektriğin pahalı olmasının nedeni olarak “kötü yönetimi" gösterdi.

Kıb-Tek’in geleceği için atılması gereken adım konusundaki görüşleri sorulan katılımcıların yüzde 42’si “en iyisi özerkleştirme”, yüzde 23’ü “mevcut durumun devamı”, yüzde 22 “özelleştirme” yanıtını verdi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 55’inin özelleştirmeye karşı olduğunu ifade etti. Özerkleştirme karşıtları ise yüzde 22 olarak açıklandı. Özelleştirmeyi desteklediğini belirtenlerin oranı yüzde 26, özerkleştirmeyi destekleyenlerin oranı yüzde 45 oldu.

