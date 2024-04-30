Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü KKTC’nin sosyal yaşantısına destek vermeye devam ediyor.

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Merit Park Hotel’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yılını kutlamak maksadıyla, çevre İlkokul öğrencileri için, gelenekselleşmesi planlanan, Merit Kids Fest adı altında bir çocuk şenliği düzenlendi. Meritta Club tarafından 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve 2 gün boyunca devam eden bu etkinliğe, Karaoğlan İlkokulu, Lapta ve Karşıyaka İlkokulundan öğretmenleri eşliğinde öğrenciler katıldılar.

Renkli bir başlangıç

Öğrenciler kendileri için hazırlanan festival alanına geldiklerinde, aldıkları KKTC ve Türk bayraklı tişörtleri ve şapkaları giyerek renkli görüntüler oluşturdular. Meritta maskotlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek eğlenceli anılar biriktirdiler.

Festivale özel olarak hazırlanan enfes açık büfenin lezzetleri ile tanışan minikler, önce enerji depoladılar sonra eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.

Eğlenme ve öğrenme bir arada

Merit Kids Fest etkinliğinde, Merit Park Hotel’in minik misafirleri ve KKTC İlkokul öğrencileri, festival alanında gerçekleştirilen oyunlar, yarışmalar ve atölye çalışmaları ile hem eğlendiler hem öğrendiler. Şişme oyun parkurları, balon katlama, panayır yarışmaları, uçurtma şenliği, Kıbrıs Halk Dansları, Kids Jim Show, Sihirbaz Show, parmak kukla atölyesi gibi çeşitli çalışmaların yapıldığı ve müzikli eğlencenin olduğu bu etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdiler. Bu tür aktivitelerle öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olunurken, aynı zamanda çocukların sosyalleşmesi de hedeflenmiştir.

Yetkililer de çocuklarla birlikte

Sosyal işler koordinatörü Mine Gürses, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş, Merit Diamond Hotel Halkla ilişkiler Müdürü Nazan Ulukök ve Merit Park Halkla ilişkiler Müdürü Devrim Metin etkinliğe katılarak çocukların mutluluklarını paylaştı.