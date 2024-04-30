Şarkılar birlikte söylendi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, 27 Nisan Cumartesi akşamı, Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet’te hayranlarıyla buluştu.

Selçuk Balcı, sahneye çıktığı ilk andan itibaren izleyicileri coşturmayı başardı. Karadeniz'in yöresel ezgilerini modern tarzda yorumlayarak dinleyicilere nostaljik bir yolculuk yaşatan sanatçı, enerjisiyle de geceye renk kattı.

Kendi şarkılarının yanı sıra, ‘Çayeli’nden Öteye’ , 'İşte Gidiyorum' gibi Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını da seslendiren sanatçıya, dinleyenleri hep bir ağızdan eşlik etti.

Balcı, sahnedeki enerjisi ve performansının yanı sıra, samimi tavırları ve mütevazi kişiliği ile de hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı.

Unutulmaz bir geceye imza atan Selçuk Balcı, konserinin sonunda kendisini dinlemeye gelen misafirlerine teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024, 09:40