Verilen sözler tutulmalı

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dün resmen başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Dört ayda bir hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması noktasına Bakanlar Kurulu kararı olduğunu bizzat Sayın Bakan dile getirmiştir” diyerek, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“Hür-İş Federasyonu olarak, Asgari Ücret Yasası’nın bize verdiği yetkiyle resmen asgari ücret masasının toplanması için çağrımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapmış bulunmaktayız. Özellikle hükümete vermiş olduğu sözü hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, ocak ayında asgari ücreti 24 bin TL olarak açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, asgari ücret masasını haftaya yeniden toplayarak yasal değişiklikleri konuşacağını söylediğini belirterek, “Ancak Sayın Bakan’ın sözünü ettiği o hafta hiç gelmedi.” dedi.

Diğer yandan aynı gün asgari ücret masasında dört ayda bir hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması noktasına Bakanlar Kurulu kararı olduğunu Bakan’ın kendisinin bizzat dile getirdiğini dile getiren Serdaroğlu, “Durum böyleyken ‘asgari ücret masası haftaya toplanacak, haziranda toplanacak, 18 Mayıs’ta toplanacak’ şeklindeki konuşmalar abesle iştigaldir.” ifadelerini kullandı.

“Amaç hazirana ertelemek mi?”

“Sayın Bakan’dan ocak ayında asgari ücret belirlenirken kendisinin ve hükümetin verdiği sözü tutulmasını bekliyoruz. Her şey ortadadır. Dört aylık hayat pahalılığı 5 Mayıs’ta belli olur. Hemen ardında oturacağımız masada hayat pahalılığı asgari ücrete yansıtılmalı, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücret belirlenmelidir.” ifadelerini kullanan Serdaroğlu, bu tartışmanın uzamasını istemediklerini kaydetti.