İzahat isteniyor

Rum Eğitim Bakanlığı’nın 20 Temmuz Barış Harekatının 50’nci yıldönümü nedeniyle bu yıl yapılması planlanan etkinlikler konusuna okul müdürlüklerine gönderdiği genelgede Yunan cuntası tarafından 15 Temmuz 1974’te Başpiskopos Makarios’a yapılan darbe girişimine yer verilmemesi, AKEL tarafından tarihin çarpıtılma çabası olarak algılandı.

Fileleftheros “Stefanos Başkan’dan İzahat İstiyor” başlıklı haberinde “AKEL çevresi için çok hassas bir konu olduğuna dikkat çektiği Yunan darbesi ve tarihteki rolü konusunun bakanlık genelgesinde hiç yer almamasının, AKEL’in Hristodulidis hükümetine karşı ses tonunu yükseltmesine “bahane olduğu” görüşünü aktardı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in geçen hafta yaptığı, “Türk istilasının 50 yılı" başlığını taşıyan etkinliklerde Barış Harekatı’na yol açtığı için darbeye “zaten atıf yapıldığı” izahı AKEL’i tatmin etmedi. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, partisinin rahatsızlığını ve izahat talebini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektupla iletti.

Gazete, AKEL’in, önceki günlerde okullarda düzenlenen etkinliklerde yapılan resmi konuşmalarda, Barış Harekatı öncesinde gerçekleşen darbe için “acı bölünme” ifadesinin kullanıldığına vurgu yaptığını ve Rum Başkanlık Sarayı’nın bunu, ELAM da dahil radikal sağ çevreler ile dengeyi koruma kaygısıyla maksatlı olarak yaptığı şeklinde yorumladığını yazdı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e dün gönderdiği mektupta Barış Harekatının 50’nci yıldönümü nedeniyle Rum yönetiminin düzenlemeyi planladığı etkinliklerle ilgili genelge konusunu genişleterek “darbe konusunda bu çizgide olmaya devam etmesi halinde AKEL’in sert tepki göstereceği” uyarısında bulundu.

Hristodulidis’i, konuyla ilgili görüş ortaya koymaya çağıran Stefanu “hükümetin düzenlemesi olası bu tür etkinliklerden darbenin yer almaması, daha da kötüsü 1974 trajedisindeki rolünün silinmesi kabul edilebilir değildir” vurgusunu yaptı. Hristodulidis’i, genelgenin içeriğini benimseyip benimsemediğini açıklamaya ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi vermeye çağırdı.