400 milyon ödenmedi

Hükümet, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Maliye Bakanlığı’nı borçlanılabilmesi için yetkili kıldı. Elde edilen bilgilere göre; Maliye bir milyar 500 milyon TL’ye kadar borçlanabilecek. İç borçlanmayla ay sonu kamu maaşlarının ödeneceği belirtilirken, iki sendika ek mesailer konusunda uyarı yaptı. Ödenmesi gereken ek mesai tutarının 400 milyon TL olduğu öğrenilirken, Kamu-Sen, çalışanların emeğinin karşılığında hak ettiği ek çalışma ücretinin pazartesi mesai bitimine kadar hesaplara yatırılmaması halinde örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde “ek mesaiye kalmama eylemini” başlatacağını duyurdu.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ek çalışma ücretlerinin geç ödenmesinin hükümetlerde alışkanlık haline geldiğini belirterek, defalarca protokol yapılmasına rağmen ödemeler havada kaldığını hatırlattı.

Ödemeler 3-4 ay gecikmeyle yapılıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, kamuda pazartesine kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde, ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını açıkladı.

Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Yasası ek mesai ödemelerinin en geç bir ay içinde ödenmesini emretmesine rağmen, ilgili yasalara uyulmadığını ve ek mesai ödemelerinin 3-4 ay gecikmeyle yapıldığını kaydetti.

“Çalışanlar, ailesinden ve sosyal yaşantısından ödün vererek ek mesaiye kalmaktadır. Çalışanların gösterdiği sorumluluğu ne yazık ki yetkililer göstermemektedir. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından sendikamıza birçok kez söz verilmesine ve hatta geçmişte bu konuda takvimlendirme protokolü yapılmasına rağmen, şubat ayı ek mesaileri hala ödenmemiştir” diyen Bengihan, çalışanların daha fazla mağdur edilmemesi adına, 29 Mayıs Pazartesi mesai bitimine kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde KTAMS üyelerine ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023, 09:44