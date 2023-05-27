Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Vurmalı Çalgılar bölümü 10. sınıf öğrencisi Efe Sağıroğluları Avusturya’da düzenlenen "Internationales Halleiner Schlagzeugfestival mit Percussion Wettbewerb" çerçevesindeki "Vurmalı Çalgılar-2023" yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

14- 16 yaş kategorisinde birinciliği elde eden Efe Sağıroğluları, solo enstrümanı Marimba ile Keiko Abe'nin "Bamboo Grove'da Rüzgar" adlı eserini, Mitch Markovic'in "Kazanan" adlı eserini ve Eric Sammut'un "Caméléon" adlı eserini seslendirdi.

Büyük beğeni topladı

Avusturya'da yapılan "3. Uluslararası Perküsyon Yarışması 2023”e Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, İtalya ve Türkiye'den genç müzisyenler katıldı. Yarışmanın jürisinde uluslararası alanda ünlü perküsyonistler Ludwig Albert, Ivana Bilic, Antonio Ceravolo ve Thomas Grubinger yer aldı. Jüri üyelerinin büyük beğenisini ve takdirini kazanan Efe Sağıroğluları'na "ileri eğitimi için onu kendi sınıflarında görme arzusu" iletildi. Müzik eğitimini Ankara'da sürdüren Efe Sağıroğluları, yarışmaya hocası Profesör Aydın Mecid ile birlikte katıldı.

Genç sanatçı Efe'nin yarışma sponsorluğunu sanata, sanatçılara ve genç yeteneklere büyük önem ve destek veren, ancak adının açıklanmasını gerekli görmeyen bir işadamı yaptı.

Hocalarının "gelecek vaat eden yetenek " olarak nitelendirdiği Efe Sağıroğluları, 2021'de Belçika'da genç müzik sanatçılarının katılımı ile yapılan Uluslararası Perküsyon yarışmasında da ( International Percussion Youth Competition Belgium 2021) "Marimba A" kategorisinde 3. ve "Ludwig Albert genç yetenek ödülü"nü de kazanmıştı.

Efe Sağıroğluları kimdir?

Hacettepe Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından ve Hacettepe Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı Aslıhan Sağıroğluları ve keman sanatçısı Harun Sağıroğluları'nın oğlu olan Efe, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci-yazar Sabahattin İsmail'in de büyük torunu. Efe Sağıroğluları henüz lise öğrencisi olmasına karşın ünlü müzisyen Fazıl Say'ın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği "İstanbul Senfonisi" konserine eşlik eden orkestrada da vurmalı çalgı sanatçısı olarak görev almıştı. İlk solo konserini daha 12 yaşında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Lefkoşa'da veren Efe Sağıroğluları, bir sonraki sene Hacettepe Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası’nın açtığı solistlik sınavını kazanarak başarılı bir performans sergilemişti.