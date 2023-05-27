Ödüller verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Koopbank’ın işbirliğinde düzenlenen, ilkokullar arası “Küresel Isınma/İklim Değişikliği” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Lefkoşa’da, Koopbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonunda yer alan ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Yarışmada ödül kazanan öğrencilerle aileleri ve öğretmenlerinin de katıldığı törende, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman da hazır bulundu.

Konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketleri verildi, yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

