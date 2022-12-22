Canlı taburcu edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Salı akşamı meydana gelen bıçaklama olayının zanlısı Ali Tuna hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, saldırı sonucu yaralanan Aziz Canlı’nın hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, olayın 13 Aralık 2022 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Bakyan Sokak’ta meydana geldiğini anımsattı. Polis memuru, zanlının, kıskançlık yüzünden tartıştığı, eşinin patronu olan Aziz Canlı’yı sokak ortasında karın bölgesinden 2, bacak bölgesine de bir kez olmak üzere tasarrufundaki 38 santim uzunluğundaki bıçağı soktuğunu kaydetti. Polis, zanlının Aziz Canlı’nın bağırsaklarında zedelenme oluşmasına ve ağır yaralanmasına neden olduğunu anımsattı. Zanlının, 13 Aralık tarihinden itibaren tutuklu bulunduğunu belirten polis, bu sürede Aziz Canlı’nın hayati tehlikeyi atlatarak, hasaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade etti ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.