Ayıp ettiler

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, vatan, millet, bayrak edebiyatı yapan siyasilere çıkışan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a konuşma yasağı getirilmesini eleştirdi.

Özersay, “Yanlışı düzeltmek yerine yanlışı dile getirenin sesini kısmayı tercih ettiler. Gerçekten çok yazık…”dedi.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Özersay, Benan’ın hamasetten bıktıklarını dile getiren sitem dolu konuşmasının ertesinde Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin apar topar toplandığını ve bundan böyle törenlerde sadece Cumhurbaşkanının konuşma yapmasına, Şehit ailelerini temsilen dernek başkanının konuşma yapmamasına karar verdiğini belirtti.

Özersay, Ortada şehitlere yapılan bir ayıp ve ilgisizlik varsa, ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu sorunları çözmek için adım atmak yerine bu sorunları dile getirenin sesini kısmayı tercih etmişlerdir ve maalesef çok ayıp etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Bunu örtmeye çalışmayın

HP lideri Özersay, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Keşke devlet ciddiyeti ile hareket edilmeyip aylarca defin işlemi veya diğer konularda gecikme yaşandığı için bu ailelerin nasıl bir üzüntü yaşadıkları konusunda birazcık olsun empati yapabiliyor olsaydınız. Dernek Başkanı’nın haykırışının altı doludur, sizler şehit aileleri ile sadece belirli günlerde fotoğraf çektirip beylik açıklamalar yapmak için bir araya gelmek yerine samimiyetle ilgilenirseniz ne demek istediğimi ve Sayın Dernek Başkanının isyanını anlayabilirsiniz. Bu yaraya merhem olacak adımları gecikmeyle dahi olsa atmaya başlamak yerine, burada bir yara var diyene ‘sen sus konuşma’ diyerek, perdeyi çektiniz ve o yaranın görülmesini önlemeye çalıştınız. Gerçekten çok yazık.

Konuşmanın seçim döneminde olduğunu söyleyerek üslubunu elbet eleştirebilirsiniz ancak unutmayınız ki 21 Aralık Şehitler haftasıdır, bu kadar zamandır muhatap bulamadığını ve sorunları çözemediğini gören ve kendisi de bir şehit çocuğu olan bir sivil toplum örgütü başkanı tam da böyle bir günde konuşmayacaktı ve ne zaman konuşacaktı! Ayıptır, yeterince ilgilenmediniz, yanlış yaptınız bunu kabul edin ve insanların sesini kısarak bunu örtmeye çalışmayın.”

