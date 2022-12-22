Gereği yapılmalı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde bulunan Şehit Yalçın İlkokulunda görev yapan ve isminin baş harfleri S.H. (K) olan öğretmenin çocukları darp ettiği ortaya çıktı. Öğretmenin darp suçunun yanı sıra çocuklara ‘soğukta bekleme’, ‘çöp kutusuna oturma’ gibi cezalar verdiği belirtildi. Çocukları darp edilen aileler dün önce polise gidip şikayetçi oldu, ardından okula giderek, basın açıklaması yaptı. Okulda toplanan veliler söz konusu öğretmen ile karşılaştıklarında hareketli dakikalar yaşandı. Çocuklarının neden darp edildiğini soran veliler, öğretmenden “çocuğunu dövmeyen dizini döver” cevabını alınca çılgına döndü. S.H. okuldaki diğer öğretmenler tarafından bir odaya alınarak polis çağrıldı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatılırken, Diyalog’a konuşan veliler, Eğitim Bakanlığını göreve çağırdı.

Veliler ne dedi…?

Narin Servet

“Çocuğumu okuldan almaya geldiğimde onu ağlarken buldum ve yüzü kızarmış ayrıca şişmişti. Ne olduğunu sorduğumda öğretmeninin tokat vurduğunu söyledi. Okul müdürü ile görüşmeye gittim ve ondan da hiçbir şeye karışmam, korkuyorum cevabı ile karşılaştım. Çocuğumu alıp polise giderek darp raporu aldım ve şikâyetçi oldum.”

Leyla Güleç

“Arkadaşımın araması üzerine olaydan haberdar oldum ve çocuğumdan bir şeyler öğrenmeye çalıştığımda darp edildiğini öğrendim. Polise gidip ifademizi verdik ve bu kadının bu okuldan gitmesini istiyoruz.”

Nimet Balta Yeter

“Çocuğumu o kadar bir korkuttu ve tehdit etti ki yaşananları anlatamıyor bile. Bir veli bana ulaşarak kendi çocuğu ile bizim çocuklarımızın şiddet gördüğünü söyledi. İlk olarak çocuğumdan böyle bir şey duymadığım için emin olamadım ancak çocuğum da aynı şeyleri söyleyince kanım dondu.”

Pembe Kamkam

“Çocuğumuz şiddet gördüğünden bahsetmişti ancak biz ilk başta çocuğun abarttığını düşündük. İki gün önce çocuğumu yerde sürükledi ve eşofman takımının altı parçalandı. Okulda uyguladığı şiddetin duyulmaması için de çocuklarımızı sürekli tehdit ettiğini öğrendik. Şiddeti sorgulamaya geldiğimizde ise ‘ben size hesap vermek zorunda değilim’ tavrı ile karşılaştık.”

Serkan Servet

“Bize aslında çocuklarımız bunları anlatıyordu ancak biz hep çocuklarımız hata yapıyor yaramazlık yapıyor ve öğretmen kızıyor diye düşünüyorduk. İki gün önce eşim çocuğu okuldan almak için gittiğinde öğretmenin onu dövdüğünü görünce olay ortaya çıktı. Darp raporunu aldıktan sonra okul müdürü ile görüşmeye gittim ve okul müdürü hanımefendi kendisinin de bu öğretmenden korktuğunu bir şey yapamayacağını bana söyledi.”

Tahir Demir

“Hayatlarının daha ilkbaharında böylesi bir darp olayı ile karşı karşıya kalan çocuklarımız için şoktayız. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu ve sebebi bu kadındır. Derhal gereğinin yapılmasını istiyoruz.”

Şenay Şah

“ Hiçbir öğretmene bu davranış yakışmaz. Biz çocuğumuzun bu okulda okumasını istiyoruz ancak bu öğretmenin gitmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na çağrımızdır derhal gereğini yapsınlar.”