Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanlarından Serdar Denktaş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın şehit kabirleriyle ilgili açıklamasını destekledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denktaş şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişi kim?

Bu kişi, şehit evladı.

Bu kişi, bu topraklar vatan olsun diye şehit olanların temsilcisi.

Bu kişi, bu vatan uğruna şehit olan başka kişilerin evlatlarının eşlerinin sesi.

Bu kişi, sesini çıkaramayan bir çoğunluğun sesi.

Susturmak yerine bu sesi dinlemeye çalışın.

Helal olsun Gürsel Benan. Sen bu kişi olmakla gurur duy…”