Hedef üçte üç  

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa adayları dün Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen büyük şölende bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler de etkinliğe katılarak konuşma gerçekleştirdi. CTP’liler, 25 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Lefkoşa’da üçte üç mesajı da verdi.

Erhürman: Biz birbirimizi yerde bulmadık

CTP efsanevi Genel Sekreteri Naci Talar Usar’ın “Biz birbirimizi yerde bulmadık” sözüyle konuşmasına başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sonuç belli ki Gönyeli’ye Değirmenlik’e, Lefkoşa’ya biraz erken geldi. Bugünden sonuç belli, Lefkoşa yıldızlarına kavuşuyor” dedi.

İncirli: Lefkoşa’ya sadece aşk yetmez

“Heyecandan içimiz içimize sığmıyor” diyerek sözlerine başlayan Usar İncirli, Lefkoşa’nın ışığını yakmak için yola çıktıklarını vurguladı . İncirli, “Evet en büyük aşk Lefkoşa’dır. Lefkoşa’ya sadece aşk yetmez, Lefkoşa’ya iş de lazım. Biz Lefkoşa için çalışmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Benli: Başımız dik

Partisinin takdiri ve halkın onayıyla 16 yıldır yönetimde olduklarını vurgulayan Benli, Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy’e hizmet etme onurunu yaşayacaklarını kaydetti. Benli, “16 yılın sonunda şahsım ekibim partim ve halkım adına başımız diktir” dedi. CTP’li belediyelerin olduğu yerde adalet ve hizmet olduğunun altını çize Benli, “Yerel hizmeti ve adaleti ülkenin tüm yerine yaymanın tam zamanıdır” diye ekledi.

Karavezirler: Ben değil, biz olduk

“Hizmet etmek, sevmekle başlar” diyerek yola çıktıklarının altını çizen Karavezirler, sözde yerel yönetimler reformundan bahsetti. 2020’de ilk kez pandemiyle tanışdıklarını vurgulayan Karavezirler, “Pandemi bizi yıldırmadı. Birlik ve beraberliği sağladık. Belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar, azalar, bölge halkı, birlikte bir aile olmanın gururunu yaşadık” dedi. “Ben değil, biz olduk” diyen Karavezirler, tam bir takım çalışması yaptıklarını belirtti.

