İhbar doğru çıktı

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de yeni çevre yolu çemberinde park halinde duran bir aracta, polis ekiplerince yapılan arama sonucunda 7.65 mm çapında tabanca ile 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirildi. Olayın ardından araç sahibi Erol Tayfur polis tarafından gözaltına alındı.

Polis karakolunda alınan ifadesinin ardından zanlı dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kazım Sevinç, alınan ihbar üzerine zanlı Erol Tayfur’un 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan yeni çevre yolu çemberininde, yol kenarında park halinde bulunan LM 369 plakalı aracında, Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince arama yapıldığını belirtti.

Bayan çantasında 7.65 Beretta

Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mmçapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, suçüstü tutuklanan zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini anlatan polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.