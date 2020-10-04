İhbar doğru çıktı

Suna ERDEN
Başkent Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de yeni çevre yolu çemberinde park halinde duran bir aracta, polis ekiplerince yapılan arama sonucunda 7.65 mm çapında tabanca ile 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirildi. Olayın ardından araç sahibi Erol Tayfur polis tarafından gözaltına alındı.
Polis karakolunda alınan ifadesinin ardından zanlı dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Bayan çantasında 7.65 Beretta
Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mmçapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, suçüstü tutuklanan zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini anlatan polis, mahkemeden süre talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.