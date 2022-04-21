Cezaevi patladı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen satışa hazır 41 gram uyuşturucuyla ilgili yargılanan yabancı uyruklu 6 sanık hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Emenike Kenneth Ogbu, Onyedikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu’yu işlediği suç türlerine göre çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal eden Emenike’yi 30 ay, satışa hazırlayan Onyedikachi’yi 20 ay, suçla bağlantıları olan Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’yi 18’er ay, , Caleb İzunna Ewulu’yu ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Lefkoşa’da 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Celeb Izunna Ewulu'nun ikametgâhında arama yapıldığı anımsatıldı. Ewulu'nun ikametgâhında Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Celeb Izunna Ewulu, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’nin tespit edildiği belirtildi.

Ikebuaku ve Ewulu’ya ait yatak odasında satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş 30 gram hintkeneviri, 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid uyuşturtucu madde bulunarak emare alındığı ifade edildi.

Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’ye ait yatak odasında yapılan aramada ise 7 gram uyuşturucu madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare alındığı belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, sanıkların, bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Soytaç, farklı miktarlarda uyuşturucu tasarruf eden sanıklar Emenike Kenneth Ogbu 30 ay, satışa hazırlayan Onyedikachi Godwin Ikebuaku 20 ay , Gift Patrıck 18 ay, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu 18 ay, Chidera Wayne Ubani Wayne 18 ay, Caleb İzunna Ewulu’ya 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.