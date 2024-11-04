Umudunu yitirmedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kısa süre önceki inisiyatifinin olumlu gelişmelere yol açabileceğini söyledi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in Selanik’te bulunan Aristoteles Üniversitesi Felsefe Fakültesindeki bir etkinliğin açılığında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ileri sürülen uzlaşmaz tutumuna rağmen müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabayı sürdürme iradesi konusunda güvenceler verdiğini yazdı.

Hristodulidis konuşmasında vatanın yeniden birleşmesine yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla koşullar meydana getirmek için, Yunan hükümeti, AB’deki ortakları, ABD ve diğer stratejik ortaklarıyla birlikte iddialı bir gerçekçilik, özgüven, kararlılık aynı zamanda yeteneklerine olan inançla durmaksızın çalıştıklarını iddia etti.

BM Genel Sekreteri'nin kısa süre önceki inisiyatifinin olumlu gelişmelere yol açmasını umduğunu da dile getiren Hristodulidis, şu ana kadarki ileri sürülen uzlaşmaz Türk tutumuna rağmen BM Genel Sekreteri'nin kısa süre öncekinin inisiyatifinin olumlu gelişmelere yol açması beklentisiyle sonuna kadar çabalamayı sürdüreceklerini öne sürdü.

Hristodulidis amaçlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal birlikleri ve yabancı garantiler ile müdahale haklarının olmadığı yeniden birleşmiş bir devlete dönüştürülmesi olduğunu” iddialarına ekledi.