Tam 83 suç  kaydı var

Lefkoşa’da gece vakti yolda yürüyen iki kadına cinsel saldırıda bulunan Ahmet Can Varan kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Zanlı dün duruşmaya çıkarılırken, yaşanan olayda yolda yürüyen kadınlara cinsel organını gösterdiği, birinin omuzuna dokunarak tacizde bulunduğu belirtildi. Zanlının işlediği suçlardan dolayı poliste 83 suç kaydı olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Şubat 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Küçük kaymaklı, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, kimliği meçhul, uzun boylu, gri pantolon, siyah ceket ve kapüşon takan erkek bir şahsın, cadde üzerinde yürümekte olan iki kadına cinsel organını gösterdiğini söyledi. Polis, söz konusu şahsın pantolonun fermuarı açık, cinsel organı dışarıda bir şekilde yürüyerek, müstehcen teşhirde bulunup, ayrıca kadınlardan birinin omzuna eli ile vurup darp ederek tacizde bulunulduğunu belirtti.

Polis, 10 Şubat 2023 tarihinde saat 20.30’da Lefkoşa Adli Şubeye gelen iki kadının şikayette bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 14 Şubat 2022 tarihinde olay yeri ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan incelemede şahsın 83 suç kaydı bulunan Ahmet Can Varan olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olay mahallinin güzergahında bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen şahıslardan ifade alınması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınması gereken tanıklara müdahale etme olasılığı olduğundan, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.