Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki sabah saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Evin balkon kapısından içeri giren Hayrullah Tufan, yatak odasında uyumakta olan yabancı kadının kalçasına dokunarak cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırı sonrası uyanan genç kadın, çığlık atıp Tufan’ın yüzünü tırmalayarak güçlükle kurtuldu. Olay yerinden koşarak uzaklaşan Tufan, güvenlik kameraları görüntüleri sonucu tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, 14 Şubat 2023 tarihinde, saat 03.10’da, zanlının bir eve balkon kapısını açarak girdiğini ve evin yatak odasında bulunan Z.N.N. isimli yabancı uyruklu kadının kalçasına dokunarak cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı. Müşteki kadının uyanarak çığlık atması ve zanlının yüzünü tırmalaması sonucunda, zanlının olay yerinden kaçtığını anlatan polis, bölgede yapılan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandığını bildirdi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını aktardı ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.