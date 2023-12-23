banner564
banner556

Cinayet şüphesi

Lefkoşa’da Vakıflar Çarşısının arka sokağında 45 yaşındaki Ayça Alav iş yerinde ölü bulundu

Cinayet şüphesi
banner598
banner616

Abdullah SUİÇMEZ
Ülkenin tanınan isimlerinden, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Alav Döviz Bürosu’nun sahiplerinden 45 yaşındaki Alev Önkol Alav, Surlariçi bölgesinde, Mevlevi Tekke Sokak’taki iş yerine ait depoda ölü bulundu. Bir çocuk annesi Alav’ın cinayete kurban gittiği belirtilirken, polisin siyahi erkek bir şahsı aradığı öğrenildi. 

Zanlı aranıyor
Olay dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süre Alav’dan haber alamayan yakınları polisi arayarak, durumu bildirdi.  Polis, yaptığı araştırma sonucu Alav’ın cesedini Alav Döviz Bürosu’nun yakınlarındaki iş yerine ait depoda buldu. Alav’ın boğularak, öldürüldüğü, şüpheli olarak siyahi bir şahsın arandığı öğrenildi. 


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aranan şahıslar var
Aranan şahıslar var
  1. KIBRIS

banner471

banner474