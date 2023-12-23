Cinayet şüphesi

Abdullah SUİÇMEZ

Ülkenin tanınan isimlerinden, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Alav Döviz Bürosu’nun sahiplerinden 45 yaşındaki Alev Önkol Alav, Surlariçi bölgesinde, Mevlevi Tekke Sokak’taki iş yerine ait depoda ölü bulundu. Bir çocuk annesi Alav’ın cinayete kurban gittiği belirtilirken, polisin siyahi erkek bir şahsı aradığı öğrenildi.

Zanlı aranıyor

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süre Alav’dan haber alamayan yakınları polisi arayarak, durumu bildirdi. Polis, yaptığı araştırma sonucu Alav’ın cesedini Alav Döviz Bürosu’nun yakınlarındaki iş yerine ait depoda buldu. Alav’ın boğularak, öldürüldüğü, şüpheli olarak siyahi bir şahsın arandığı öğrenildi.



