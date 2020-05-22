Korona virüs önlemleri sonrası normalleşme süreci çerçevesinde bugün çocuk parkları açıldı. Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan ülkede, ibadet yasağı da Pazar günü kılınacak bayram namazı ile kalkacak.

Bayramın ardından ise 27 Mayıs Çarşamba günü spor salonları, Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilen kriterler çerçevesinde açılacak.

1 Haziran’da geniş açılım

Haziran ayının ilk günü ise geniş bir açılıma gidilecek. 1 Haziran’da, oteller, casinolar, bet ofisler ve dövme salonları; kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler ; bireysel spor branşları ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.

1 Temmuz itibarıyla ise düğün salonları açılabilecek.