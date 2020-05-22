Yangınlar kabus gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Son birkaç gündür alevlerle boğuşan Kuzey Kıbrıs’ta dün yine yangınlar çıktı.

Geçtiğimiz Pazar günü büyük bir faciayı geride bırakan Tepebaşı-Kalkanlı ile Akıncılar, Kurudere ve Ulukışla bölgelerinde yangın çıktı. Tepebaşı- Kalkanlı köyleri arasında bulunan Domuz çiftliği mevkiinde çıkan yangında 35 dönüm makilik alan yandı. Akıncılar, Kurudere ve Ulukışla bölgelerinde de 2 binden fazla balya, asma, badem ve zeytin ağaçları yanarak kül oldu.

Ağaçlar kül oldu

Akıncılar köyünde dün saat 14.20 sıralarında yangın çıktı. Ağıllar bölgesinde çıkan yangına şiddetli rüzgârın etkisiyle birbirine değen elektrik tellerinden çıkan kıvılcım neden oldu.

Yangın itfaiye, belediye ekipleri ve belde halkı tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu 2bin 560 rulo balya, 22 kök bağ asma, 3 adet badem ve 5 adet zeytin ağacı yandı.

Kurudere - Ulukışla köylerinin güney kısmında ise saat 16.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu biçilmemiş arpa ve anızlar yandı.

Makilik alan yandı

Büyük bir yangın faciası atlatan Tepebaşı- Kalkanlı’da da dün yine yangın çıktı. Domuz çiftliği mevkiinde dün 14.00 sıralarında çıkan yangına polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, 35 dönüm makilik alan yandı. Yangını soğutma çalışmaları ise dün gece geç saatlere kadar sürdü.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:03