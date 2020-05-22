Kuru ot isyanı: ‘Ciğerlerimiz yanmasın’

Ömer KADİROĞLU

Son günlerde ardı ardına meydana gelen yangınlar endişeye neden oluyor, vatandaşlar ise gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

Ülkenin birçok noktasında yangın tehlikesini artıran kuru otlar temizlenmeyi beklerken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Geçtiğimiz gün ormanımız yandı. Artık ciğerlerimiz yanmasın ”dedi.

Son günlerde meydana gelen yangınlarda yüzlerce ağaç, biçilmemiş ekin, doğada yaşayan canlılar yok olurken, yangın tehlikesini artıran temizlenmemiş kuru otlar tedirgin ediyor.

Gönyeli’de yerleşim birimlerine yakın kurumuş otlar dikkat çekerken, Dikmen’de de aynı tehlikenin olduğu görülüyor.

Gönyeli’ye bağlı Yenikent’te yerleşim yerleri arasında bulunan boş alanlarda ve yol kenarlarında temizlenmeyen otlar hem araç sürücülerinin görüş mesafesini kısıtlıyor hem de yangın açısından risk oluşturuyor.

Dikmen’de ise yol kenarları ve evlerin bulunduğu yerlerde boyları oldukça uzun olan kuru otlar bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Vatandaş tedbir istiyor

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yaz aylarının oldukça sıcak geçtiğini, yangın riskinin fazla olduğunu ifade ederek, kuru otların tehlikeyi daha da büyüttüğünü söyledi. Vatandaşlar, son günlerde meydana gelen yangınların, Tepebaşı-Kalkanlı arasında yüzlerce ağaç ve doğadaki canlının yok olmasının tüm ülkeyi kedere boğduğunu belirtti.

Vatandaşlar, “Geçtiğimiz gün ormanımız yandı. Artık ciğerlerimiz yanmasın ”dedi.

Vatandaşlar, yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 10:43