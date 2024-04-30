Çocuk yaşta hayatı karardı

Lefkoşa’da birlikte kaldığı 15 yaşındaki kız arkadaşıyla cinsel birliktelik yaşadığı gerekçesiyle yargılanan 21 yaşındaki Hakan Boz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, olay tarihinde sanığın 19, kız çocuğunun ise 15 yaşında olduğunu belirtti. Yargıç, sanık ile kız çocuğu arasında duygusal bir ilişki olduğunu, kız arkadaşının evinde kaldığını, kız çocuğunun annesinin de bu ilişkiden haberi olduğunu açıkladı. Yargıç, bu hususların sanık lehine değerlendirildiğini belirtti.

Yargıtay kararlarına değinen yargıç, cinsel içerikli suçlarda şiddet, darp, kandırma ve zorlama faktörlerinin ağırlaştırıcı etken olduğunu ifade etti.

Yargıç, bu olayda sanık ile kız çocuğu arasındaki birlikteliğin kandırma veya zorlama ile olmadığını, şiddet ve darp yaşanmadığını kaydetti.

Yargıç, sanığın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katı koymasını, kızın ailesinin şikâyetçi olmamasını değerlendirdikten sonra, 2 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık Hakan Boz 2022 aralık ayı içerisinde Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğunun kalmakta olduğu ikametgahının yatak odası içerisinde adı edilen ile cinsel ilişkiye girerek 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık, soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

