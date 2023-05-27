Tetkikler yapılmalı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “deprem risk raporunda öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmadığı” gerekçesiyle dün 12 okulda greve gitti.

Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” konulu basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, güvenli bir okul ve eğitim ortamı için 13 maddelik taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasında, Türkiye’den öğretmen talep edilmesini eleştirdi. Ülkede işsiz öğretmenler olduğunu dile getiren Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var” dedi.

Sendikanın, 13 maddelik talepleri şöyle sıralandı:

-Okul bina ve eklentilerinde tehlike arz eden durumların ivedilikle ortadan kaldırılması

-Okul çevre trafiğinin okul giriş-çıkış saatlerinde gözetim altına alınması

-Okul çevresinde öğrencilerin sosyal ve sağlık bakımından gelişimini olumsuz etkileyen hususların belirlenmesi ve bu bağlamda tedbirlerin alınması

-Okul bahçelerinde bulunan her türlü oyun parkı ve spor alanının güvenli bir şekilde düzenlenmesi

-Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo gibi ciddi tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması

-Okul ve okul çevresinin yeterince aydınlatılması

-Yaşanabilecek her türlü doğal afet ve acil durum karşısında okul nüfusu ve öğretmen sayısı dikkate alınarak, belirli çalışanlara bu konularda eğitimlerin verilmesi

-Okul bina ve eklentilerinde yangın tehlikesine karşı önlemler alınması

-Okullarda temizlik ve hijyen koşullarının en üst düzeyde sağlanması yönünde tedbirlerin alınması

-Okulların sınıf, laboratuvar, kantin vb. gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygunluğu yönünde gerekli önlemlerin alınması

-Güvenli ve sağlıklı okul ortamının sağlanması, sürdürülebilir şartların oluşturulması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilmesi

-Okul ve kurumlarda şiddet, saldırganlık ve akran zorbalığı oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin etkilerini en aza indirecek tedbirlerin alınması

-Okul binalarına kamera ve alarm sistemlerinin kurulması.



KTOEÖS’ün, grevi devam ediyor…

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), tüm okullarda başlattığı grev dün de devam etti.

Erenköy Lisesi’nde basın açıklaması yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Mecliste geçirilmesi planlanan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile özelde öğretmenlere, genelde ise topluma bir saldırı olduğunu iddia ederek, eğitimde yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Erenköy Lisesi’nin her yıl öğretmen eksikliği ile eğitime başladığını savunarak, ülkede birçok branşta yüzlerce işsiz öğretmen varken Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı olduklarını söyledi.

