Çocuklarını defalarca taciz ve tecavüz etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan ve geçtiğimiz nisan ayında 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 44 yaşındaki O.D. bu kez 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken devriye gezen polis ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Olay dün sabaha karşı meydana geldi. Derinya bölgesinde devriye gezen polis ekipleri saat 00.40 sıralarında park edilmiş bir araç fark etti. Aracın yanına giden polis, arka koltukta çıplak küçük bir kız ve yarı çıplak bir adam gördü.

Polis, durumu anlamak için yanlarına gidince korkunç olay ortaya çıktı. O.D. isimli adamın yanındaki küçük kızın öz çocuğu olduğu, polis fark edinceye kadar cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Polis, olay yerinde O.D.’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Küçük kızı da karakola götüren polis, sosyal hizmet görevlilerine haber verdi.

İfadesi alınan 14 yaşındaki kız babasının kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Mağdur kız, yakalanmazdan önce babasının kendisini 3 ayrı yere götürdüğünü ve arabanın içerisinde tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Defalarca tecavüz etti

Tutuklanan 3 çocuk babası zanlı "yakın akraba ile cinsi münasebet", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru, devriye gezen bir polis ekibinin, Derinya bölgesinde bir araç içerisinde, zanlı ile 14 yaşındaki kızı yarı çıplak olarak tespit ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının, kızı olan 14 yaşındaki müştekiye 6 saat içerisinde 3 defa tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Polis, müşteki kızın Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından teslim alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ve olayın bölgede büyük infiale yol açtığını belirten polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

3 gün hücrede

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı ise “Kızımı kötülemek istemiyorum. Bu nedenle bir şey demeyeceğim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Oğlunu taciz etmiş ama serbest bırakılmış

Zanlı 2020 yılı Nisan ayında da 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Facebook’ta paylaşılan fotoğrafı 13 yaşındaki kızına çektirdiği ortaya çıkan baba aleyhine cinsel taciz suçlaması getirilmişti.

Zanlı, “Başka bir oğlum daha var. O kıskansın diye yaptım” demişti.

Zanlıya “namus ve ahlaka aykırı davranma” suçundan dava okunduktan sonra yargılanıncaya kadar serbest bırakılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 10:32