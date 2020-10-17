Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 46 yıl sonra halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, yoğun ilgi görüyor.

Kapalı Maraş'ın bazı kısımlarının 8 Ekim itibariyle açılmasının ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı da "Hayalet Şehir" olarak anılan Maraş'a akın etti.

Açıldığı tarihten önceki güne kadar 18 bin 697 kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerini ziyaret ederken,

46 yılın ardından bu tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, bölgeyi gezerek, fotoğraf çektiriyor.

Maraş, hafta sonu daha fazla ziyaretçi tarafından ilgi görüyor, haftanın her günü 09.00-17.00'de ziyaret edilebiliyor.

Başbakan Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." diye konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir" ifadelerini kullanmıştı.