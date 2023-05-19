Çoğunu harcadılar

Lefkoşa’da bir üniversite kampüsü içindeki kafeteryada Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait içerisinde

3 bin dolar bulunan cüzdanı çaldıkları ileri sürülen iki kişi kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. Gözaltına alınan Waleed Nidhal Fayez Alshuorah ve Hanı A.M. dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 sıralarında bir üniversite içerisinde faaliyet gösteren kafeteryada Tanya Hassan Rasool Rasool'a ait cüzdan ve içerisinde bulunan 3 bin dolar nakit para ve VİSA banka kartının faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındığını söyledi. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis memuru, yapılan inceleme sonucu Waleed Nidhal Fayez Alshuorah’ın 17 Mayıs 2023 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada çalınan cüzdan ve banka kartının bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile bağlantısı tespit edilen Hanı A.M.’nın da Haspolat’ta tespit edildiğini söyledi. Polis, çalınan 3 bin dolardan geriye kalan 400 doların nakit paranın Hanı A.M.’nın tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.