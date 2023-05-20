Büyük coşku yaşandı

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Ulu Önder Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Meritta Club tarafından 19 Mayıs belgeseli gösterimi yapıldı.

Kortej yürüyüşü ise Meritta Club direktörü Burak Sarıkaş’ ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Bu anlamlı yürüyüşte kendilerine dağıtılan Türk ve KKTC bayraklarını gururla taşıyan misafirler ve otel çalışanları söylenen marşlara da eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünden sonra piknik ve uçurtma etkinlikleri gerçekleşirken, renkli görüntüler oluştu.