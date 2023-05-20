banner564

Büyük coşku yaşandı

banner587

Merit Park’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı

Büyük coşku yaşandı
banner598

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel’de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.
Ulu Önder Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Meritta Club tarafından 19 Mayıs belgeseli gösterimi yapıldı. 
Kortej yürüyüşü ise Meritta Club direktörü Burak Sarıkaş’ ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Bu anlamlı yürüyüşte kendilerine dağıtılan Türk ve KKTC bayraklarını gururla taşıyan misafirler ve otel çalışanları söylenen marşlara da eşlik etti.
Yoğun katılımın olduğu kortej yürüyüşünden sonra piknik ve uçurtma etkinlikleri gerçekleşirken, renkli görüntüler oluştu.

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Turizme katkı sağlar
Turizme katkı sağlar
  1. EKONOMİ

banner582

banner471

banner581

banner473