Memleket kaybetti

Halkın Partisi (HP), almış olduğu sine-i millet kararının birinci yılı nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, HP’nin, UBP-DP-YDP hükümetinin kuruluş şekline ve halk iradesinin yok sayılmasına tepki olarak bir yıl önce 19 Mayıs’ta sine-i millet kararı aldığı hatırlatılarak, “Kıbrıs Türk halkı bizi Meclis’e bunlara göz yumalım, olup bitenleri görmezden gelelim diye göndermedi. Halkın Partisi’nin Meclis’ten çekilme kararı o kürsüden ettiği yeminine ve ilkelerine olan saygısının, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesi gerektiğine olan inancının bir yansımasıdır” denildi.

Son bir yılda yaşananların “gayrimeşru hükümeti” ilk günden istifaya zorlamanın gerekliliğini ve Meclis’te bu hükümetle çalışmanın yanlışlığını gösterdiği savunulan açıklamada, “Halkın Partisi olarak bir yıl önce memleketimizin başına gelebilecekler konusunda uyarılarda bulunmuş ve bir işaret fişeğini ateşleyerek gelin bunu kabul etmeyelim, karşı duralım, parçası olmayalım, Meclis’te bu oyunu oynayabilecekleri bir sahnenin kurulmasına izin vermeyelim demiştik. Bu geçen bir yıllık sürede maalesef kendi konforlarından vazgeçmek istemeyenler nedeniyle bu durumu kanıksanmış ve normalleştirilmiştir. Özetle bize yaşatılan bu demokrasi ayıbı nedeniyle kaybeden memleket olmuştur” denildi.

“O koltuklarda kalabilmek için…”

Koltuk uğruna, “müdahaleye ‘eyvallah’ diyenler” ve buna göz yumanların eleştirildiği açıklamada, “UBP halk iradesine müdahale edilmesinin bir aracı haline gelerek, aslında ülkedeki pek çok kişinin siyasetten tamamen soğumasına sebebiyet vermiş, sandıktan çıkan sonucu anlamsızlaştırıp insanları sandığa da küstürmüştür. Geçen bir yıllık sürede Meclis’te sanki normal yollardan kurulan meşru bir hükümet varmış gibi Meclis’teki muhalefet de bu gayrimeşruluğa göz yummuştur. Şimdi de ara seçim kararını oy birliğiyle alarak ve bir koltuğun doldurulması için aday göstererek maalesef muhalefet yine bu duruma göz yummakta ve parçası olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Halk bizi bu gayrimeşruluğa göz yumalım diye seçmedi”

Muhalefetin Meclis’te kalmasının “gayrimeşru” hükümetin devamını mümkün kıldığı öne sürülen açıklamada, “Halk bizi meclise bunlara göz yumalım diye göndermedi” denilerek, Meclis’teki muhalefet “demokrasi ayıbının önüne bir perde çekilmesine bilerek veya bilmeyerek aracılık etmekle” suçlandı.

Konut fiyatları, demokrasi, eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ile Kıb-Tek konusuna da değinilen açıklamada, ülkenin demokratik yoldan yönetilmesine olan inancın giderek azaldığı ve bunun gençlerin ülkeden göç etmesine sebep olduğu ifade edildi.

“Ara seçimi doğru bulmuyoruz”

Bir milletvekili için yapılacak ara seçimi Halkın Partisi’nin doğru bulmadığı da belirtilen açıklamada, ülkenin erken seçime ihtiyacı olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı “Kendileri de çok iyi biliyorlar ki bu ara seçimin yapılması zorunlu değildi, Anayasaya göre bir çıkış yolu vardı. Madem ki hem UBP-DP ve YDP, hem de ana muhalefet partisi CTP bir vekil için ara seçim yapılmasını doğru bulmuyorlar o zaman neden oy birliği ile bu seçimin yapılmasına karar verdiler?”

