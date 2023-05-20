Bayram sevinci yaşandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs Samsun'dan İzmir'e, Diyarbakır'dan Mersin'e, depremin yıkıma yol açtığı illere kadar her yerde coşkuyla karşılandı. Törenler, gösteriler düzenlendi. Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve bakanlık personelinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Adana'da ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi. İstanbul Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen ve Sultanahmet Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, tarihi yarım ada ve Dolmabahçe güzergahında gerçekleştirildi. Bisiklet turuna çok sayıda vatandaş katıldı. Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdı. Kars'ın Akyaka ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Tören kapsamında sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Konvoy oluşturuldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Kadıköy'de 104 klasik otomobil konvoy oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi.

