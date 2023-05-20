Rumlara ‘destek’ mesajı

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Amerikan donanmasının Doğu Akdeniz’de görev yapan 6’ncı filoya bağlı USS Arleigh Burke isimli destroyerin 16 Mayıs’ta Limasol Limanı’na demirlemesini “Güney Kıbrıs’ın bölgede sahip olduğu güçlü konumun göstergesi olduğunu” öne sürdü.

Fileleftheros’un haberine göre Yorgallas, Arliegh Burke’un “class guided-missile destroyer (güdümlü roket) sınıfından en güçlüsü olduğuna dikkat çekti.

Yorgallas, Amerikan donanması Arleigh Burke’un Limasol Limanı’na demirlemesiyle ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs için “ABD’nin güçlü ortağı ve Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik, barış ve refahı konusunda kıymetli ortaklarından biridir” ifadesinin kullanıldığına vurgu yaptı.

Gazeteler, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin, ABD’nin Rum yönetimine askerî desteğini artırarak devam etmesinin Doğu Akdeniz’de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koyduğu açıklamasını okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.

Alithia, Dışişleri Bakanlığı açıklamasını “’ABD Bölgede Gerilimi Seçiyor’… ‘Dışişleri Bakanı’ Amerikan Destroyerinin Limasol Ziyaretine Tepki Gösteriyor” başlığıyla okurlarına aktardı.

Haravgi, “’Dışişleri Bakanlığından’ Amerikan Destroyerinin Limasol Ziyaretine Tepkiler… Kıbrıs Sorununu Olumsuz Etkiliyor, Ada’daki ve Bölgedeki Gerilimi Artırıyor” başlığını attı.

Fileleftheros ise Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın tepki açıklamasını aktardığı haberini “Ankara, ABD Kıbrıs Sorununun Çözümüne Engel Diyor… USS Arleigh Burke’un Kıbrıs’ta Demirlemesine Tepkiler” başlığıyla aktardı.