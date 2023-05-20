Büyük ilgi uyandırdı

Yunan “Energean” enerji şirketinin, planları ile İsrail “MEB’i ile Vasiliko’yu bağlayacak doğal gaz boru hattına ilişkin yayımladığı harita, Rum basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi, “Anlaşmalar Henüz Kesinleşmedi” başlıklı haberinde, Energean şirketinin planlarına ilişkin haberlere yer verirken, Energean’ın ayrıca Eylül 2023’e kadar İsrail MEB’inde bulunan “Olimpos” bölgesindeki yatakların değerlendirilmesine yönelik bütünlüklü bir programı, İsrail hükümetinin onayına sunacağını da açıkladığını yazdı.

Energean şirketinin, İsrail yataklarını, Güney Kıbrıs’taki Vasiliko’ya inşa edilmesi söz konusu olan doğal gaz sıvılaştırma terminaliyle bağlayacak deniz altı boru hattı projesine ilişkin dün yayımladığı haritanın, ilk kez bu planı ortaya koyduğunu yazan gazete, İsrail yataklarını Vasiliko’ya bağlayacak denizaltı boru hattının Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun hedefleri arasında yer aldığına da dikkati çekti.

Gazete bu konunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İsrail ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede de ele alındığını anımsattı.

Habere göre, Energean şirketi, bu açıklamaları Londra ve Tel Aviv borsalarına yönelik üç aylık bilgilendirmesi çerçevesinde yaptı.

Yunanistan’daki Energean şirketinden bir kaynak, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, planlanan İsrail-Güney Kıbrıs denizaltı doğal gaz boru hattının, grafik baskısının tamamen gösterge niteliğinde olduğunu, iki ülke arasındaki istişarelerin henüz tamamlanmadığı için bunun; Güney Kıbrıs ve İsrail’deki eş makamlarla yapılan istişarenin sonucu olmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi, “Doğal Gaz İçin Energean’ın Tercihlerine Kaldık” başlığıyla aktardı.