Yönetim belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 18’inci Olağan İlçe Kongresi yapıldı, başkanlığa Mustafa Özgören seçildi.

Açıklamaya göre, kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP’nin ara seçimde milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, bazı milletvekilleri ve MYK üyeleri de katıldı.

Divan Başkanlığını Suzan Kısaoğlu’nun yaptığı kongrede, Divan Sekreterliğini ise Dünay Laçin Soyal ve Sedef Altunbilek yaptı. Mustafa Özgören başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Irmak Beydilli, Saner Ergiden, Arda Kadir Top, Görkem Mercan, Gülcan Güneysu, Açelya Özarabacı, Burcu Kurtcebe, Yılmaz Siham Taşdemir, Ecem İlke Mercan.

Kongrede Genel Sekreter Asım Akansoy, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ve CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı seçilen Mustafa Özgören konuşma yaptı.

Akansoy: CTP gençlerin partisi

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin gençlik partisi olduğuna dikkat çekti. Gençlerin her zaman CTP için çok özel ve değerli olduğunun altını çizen Akansoy, bundan sonra da böyle olacağını ifade etti. Memleketin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Akansoy, “CTP olarak kararlı bir şekilde umudu yeniden yeşertmek zorundayız. CTP her zaman gençlerin partisi olduğu gibi umudun partisi de olmuştur. Proje ve programlarıyla CTP, sıradan bir muhalefet anlayışında bir parti değildir” dedi.

Gulamkadir: Halk umutsuzluğa itiliyor

Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, memleketin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık ve bu durağanlığın üzerine yaşanılan ekonomik krizin, her geçen gün halkı umutsuzluğa ve yoksullaşmaya itmekte olduğunun altını çizen Gulamkadir, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi ülkeyi yönettiğini zannedenlerin iş bilmez tutumları, kamu kaynaklarını pervasızca tüketmeleri ve kendi kurumlarımızı batırmaya çalışmalarına her geçen gün üzülerek şahitlik ediyoruz” dedi.

Özuslu: Gençlerin çok sorunu var

CTP’nin milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu da yaptığı konuşmada, adaylığından sonraki ilk buluşmayı bir gençlik kongresinde yapmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizdi. “Gençlerin çok sorunu var. Gençler bu ülkeden göç ediyor, tutunamıyor. Bunun bir sürü ekonomik, sosyal ve siyasal nedeni var” diyen Özuslu, doğru çözümleri bulabilmenin önemine işaret etti.

Özuslu, “Kendi benliğimize, değerlerimize sahip çıkarak, bir taraftan da evrenselliğe, teknolojiye, doğruya yelken açmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Özgören: Hedeflerimizi belirledik

CTP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü Başkanı Mustafa Özgören ise konuşmasında, uzun süren bir çalışma sonrasında kadrolarını oluşturduklarını vurguladı. Hedeflerini de belirlediklerine işaret eden Özgören, “Hedeflerimizi belirledik. Köylerde gençlik örgütlenmesi, yeni üye katma, eğitim çalışmaları başlatma, gençlik sorunlarını aktarma, köylere ziyaretler başlatma, parti politikalarımızı yayma gibi hedeflerimiz var. Herkese, bizi bu göreve layık gördüğü için teşekkür ederim” diye konuştu.