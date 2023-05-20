Basit bir sorun çözülemiyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıslı Türkler 19 Mayıs tatilini fırsat bilerek, ‘özellikle et almak için’ güneye akın ederken; binlerce Kıbrıslı Rum ve yabancı turist kuzeye geçti. Ancak geçiş süresi dün Metehan’da zaman zaman bir saatin üzerine çıktı. Sıcak havada Lokmacı kapısında muhaceret sırası bekleyen yabancılar da yetkililere sitem etti.

Her iki tarafın ekonomisi için büyük önem taşıyan kara sınır kapılarında herhangi bir iyileştirmeye gidilmemesi ve yeni kapıların açılmaması; geçiş yapan yerli ve yabancılardan sert tepki gördü. Metehan sınır kapısındaki Rum muhaceret görevlileri aşırı yoğunluk karşısında kimlik işlemi yapmadan geçiş hakkı verirken, Türk muhaceret görevlileri eski uygulamayı devam ettirdi.

Türk tarafında muhaceret görevlilerinin yoğun çalışmasına karşın, zorunlu işlemlerin zaman aldığına dikkat çeken vatandaşlar, “ya bu işlemleri kısaltacaklar, ya da geçiş noktasını artıracaklar. Önlem almak bu kadar zor olmamalı” dedi.

Yeni kapılar için baskı

İktidardaki partilerin, yeni kapıların açılması konusunda isteksiz davrandığını belirten vatandaşlar, buna karşın muhalefetten de herhangi bir tepki gelmediğine dikkat çekti.

Binlerce Kıbrıslı Rum akaryakıt almak için kuzeye geçtiğini, ayrıca Lokmacı kapısından geçen turistlerin Arasta çarşısına canlılık getirdiğini ifade eden vatandaşlar, ekonomik krizden söz edildiği bir dönemde güneyden gelişler konusunda önlem alınmamasının hayret verici olduğunu söyledi.

Resmi tatili fırsat bilerek, yarı fiyata et almak için güneye geçmek isteyen KKTC vatandaşları, sınır kapılarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına tepki gösterdi ve “bu çileye son verilmesini’ istedi.