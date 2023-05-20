Ödüller verildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğiyle düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni önceki akşam yapıldı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Kamelyası’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, ödül alan öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, SSTB hakkında kısa bir video gösterildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren 60 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve ödülleri takdim edildi. Tören Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.
Karaca: Felaketin izleri eserlere yansıdı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, ülkenin geleceği olan gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ile toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak, afete dirençli bir toplum meydana getirilmesine katkı sağlamak maksadıyla düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Karaca, “Bu yılki faaliyetimize, geçmiş yıllara göre daha anlamlı eserlerin katıldığını gördük. Geçtiğimiz 2023 yılı Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin izleri, öğrencilerimizin eserlerinde, onların gözüyle tasvir edilmiş, böylesine yıkıcı bir afetin bir çocuğun hayal dünyasında ne gibi izler bırakabileceği ortaya çıkmıştır. Temennimiz böylesine büyük kayıpların yaşandığı afetlerin bir daha yaşanmamasıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve benzeri faaliyetlerle afetlere dirençli bir toplum oluşturulması hedefine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla yaptıkları anlamlı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma’nın bu tür yarışmalarının yıllardır devam ettiğini ve toplumun farkındalığını arttırmaya yardımcı olduğunu belirtti.
Yarışmalarda dereceye giren 60 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verilirken, öğretmen ve okul müdürleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.
Kimler ödül aldı?
Yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrenciler şöyle;
Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü
Girne Özel Eğitim ve İş Okulu Kansu Sarıtaş ve Nazlıcan Koç
Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Gülşen Altunkapan ve Samet Erinci Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Melisa Özgürkal, Hamide Kurtul ve Allyar Arslanov
Okul Öncesi 4-5 Yaş Grubu Resim Yarışması
Birinci, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Arin Akmen
İkinci, Güzelyurt Portakal Çiçekleri Anakulu Hena Erdinç
Üçüncü, Lefkoşa Yakın Doğu Okul Öncesi Larin Zabitoğlu
Mansiyon, Karşıyaka Merkez İlkokulu Ceylin Bucak
Jüri Özel Ödülü, Girne Maarif Anaokulu Talha Akpınar
Sergiye Değer:
Gazimağusa Uluslararası Maarif Okulları Suna-Ata Atun İlkokulu Zümra Saymaz
Güzelyurt Atatürk Maarif Ana Okulu Ümran Erna Akman
Girne Maarif Anaokulu Muhammed Mustafa Kızılboğa
Karşıyaka Merkez İlkokulu Musa Yıldız
İlkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü Sınıflar Arası Resim Yarışması:
Birinci Esentepe İlkokulu Narin Hypatia Çinar
İkinci Karşıyaka Merkez İlkokulu Amir Altynov
Üçüncü 9 Eylül İlkokulu Ecemsu Sakallı
Mansiyon Doğu Akdeniz İlkokulu (Gazimağusa) Osman Peralı
Jüri Özel Ödülü Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Adem İbrahim
Sergiye Değer:
Dr. Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Bihter Irmak Işıman
Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Göktürk Eymen Dursun, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Osman Çolak, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Ada Lina Semaets
İlkokul 4’üncü ve 5’inci Sınıflar Arası Resim Yarışması
Birinci, Dr. Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Asayra Azizoğlu
İkinci, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu Fatma Okur
Üçüncü, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Asya Albistan
Mansiyon:
Alsancak İlkokulu Olga Bganteseva
Jüri Özel Ödülü:
Karşıyaka Merkez İlkokulu Zalihe Eren
Sergiye Değer:
Alsancak İlkokulu Hüseyin Cumhur
Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Haşim Akgüney
23 Nisan İlkokulu Yaren Zil
Dr. Suat Günsel Lefkoşa Devlet İlkokulu Erdoğan Bilal Soygür
Karaoğlanoğlu İlkokulu Kayla Acemoğlu
Ortaokul Kompozisyon
Birinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji Defne Farisoğlu
İkinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Elvin Atai
İkinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Eylül Özyiğit
Üçüncü Levent College Almila Kanmaz
Jüri Özel Ödülü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Huriye Şık
Jüri Özel Ödülü, Şht. Zeka Çorba Ortaokulu Ada Kırgız
Liseler Arası Kompozisyon Yarışması
Birinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Elif Ecem Özkan
İkinci, 20 Temmuz Fen Lisesi Batuhan Işık
İkinci, Namık Kemal Lisesi Simay Tuğra Canıtez
Üçüncü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Nejan Sena Şafak
Üçüncü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Aleyna Doğan
Jüri Özel Ödülü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Saime Çomunoğlu
Jüri Özel Ödülü, Yakın Doğu Koleji Hayriye Aydın
Jüri Özel Ödülü, Yakın Doğu Koleji Defne Öz
Ortaokullar Şiir Yarışması
Birinci, İrsen Küçük Ortaokulu Başak Turunç
İkinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Tuğra Vurana
Üçüncü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Perihan Ekici
Jüri Özel Ödülü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Ayşe Toruntay
Liseler Şiir Yarışması
Birinci, Hala Sultan İlahiyat Koleji Mine Umut
İkinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Nehir Karadağlı
İkinci, Lefkoşa Türk Maarif Koleji İrem Ulu
Üçüncü, 20 Temmuz Fen Lisesi Bengü Yazan
Üçüncü, Lefkoşa Türk Maarif Koleji Süleyman Eren Çelebi
Jüri Özel Ödülü, Hala Sultan İlahiyat Koleji Nazire Nur Sofuoğulları
Jüri Özel Ödülü, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Hatice Sarıkaya